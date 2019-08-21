В следующем году в России резко подорожают новые автомобили

В следующем году автопроизводители представленные в России могут повысить цены на новые автомобили. Причиной очередного повышения станет прекращение действия соглашения о промсборке.

Этот режим при заключенном соглашении позволяет автопроизводителям ввозить в страну компоненты на льготных условиях.

В 2018 году после вступления России во Всемирную торговую организацию (ВТО) пришлось повышать ставки, при этом были введены субсидии для автопроизводителей.

У некоторых компаний уже истекло соглашение и автопроизводителям пришлось поднимать цены.

Так уже сделал «АвтоВАЗ», а скоро цены поднимет Hyundai и Nissan. Соглашение пока действует у Volkswagen, Toyota и концерна PSA.

Как пишет «Коммерсантъ», в 2020 году срок действия соглашений о промсборке закончит действовать у всех производителей компонентов.

В этом случае автопроизводителям без льгот будет проще импортировать готовые компоненты, а это приведет к резкому повышение цен на новые автомобили.