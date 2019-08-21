В России провели опрос автовладельцев, который показал, где обслуживают автомобилисты свои машины.

Опрос был проведен экспертами агентства «Автостат» совместно с Авто Mail.Ru.

Подведя его итоги, специалисты пришли к выводу, что в России наблюдается тенденция отказа от обслуживания в официальных дилерских центрах.

Россияне стали чаще отказываться от ремонта машин у официалов и если в прошлом году доля таких владельцев составила 87,1%, то в этом году показатель вырос до 82,9%.

Вместо обслуживания в официальных центрах автовладельцы стали обращаться к механикам частникам и в независимые СТО.

Также среди ушедших от официалов нашлись и те, которые предпочитают выполнять необходимые работы самостоятельно.

Еще эксперты заметили, что среди автовладельцев, которые проходят ТО у дилера, стало больше тех, кто оплачивает не только работы, но и расходные запчасти, а также материалы.

В данном случае, это может быть связано с тем, что производители и дистрибьюторы начали грамотно работать с с ценообразованием оригинальных запасных частей.