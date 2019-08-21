Автомобильные компании в России постепенно пересматривают ценники на свои модели, причем большинство из них только дорожает.

Компания Skoda в августе также пересмотрела стоимость своих авто, и переписала ценники на три из них.

Изменение цен зафиксировали в ходе мониторинга специалиста сайта «Цена Авто».

Оказалось, что Skoda изменила стоимость трех моделей в России, в числе которых оказался и кроссовер Kodiaq.

Некоторые его комплектации стали дешевле на 19-20 тысяч рублей, а вот Skoda Octavia и Octavia Combi в большинстве комплектаций наоборот подорожали.

Так, лифтбек стал дороже на 3-7 тыс. рублей в зависимости от комплектации, а универсал обойдется на 9-66 тыс. рублей дороже.