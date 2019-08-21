Автомобильные компании в России постепенно пересматривают ценники на свои модели, причем большинство из них только дорожает.
Skoda изменила стоимость трех моделей в России
21.08.2019 19:33
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Компания Skoda в августе также пересмотрела стоимость своих авто, и переписала ценники на три из них.
Изменение цен зафиксировали в ходе мониторинга специалиста сайта «Цена Авто».
Оказалось, что Skoda изменила стоимость трех моделей в России, в числе которых оказался и кроссовер Kodiaq.
Некоторые его комплектации стали дешевле на 19-20 тысяч рублей, а вот Skoda Octavia и Octavia Combi в большинстве комплектаций наоборот подорожали.
Так, лифтбек стал дороже на 3-7 тыс. рублей в зависимости от комплектации, а универсал обойдется на 9-66 тыс. рублей дороже.
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