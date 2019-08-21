УАЗ озвучил планы на новый УАЗ «Патриот» с АКПП и тяжеловоз «Профи»

Российский производитель внедорожников до конца года намерен в дилерские центры поставить около трех тысяч УАЗ «Патриот» с автоматической коробкой передач. Такие данные приводит корпоративное издание «Панорама УАЗ».

Стоит отметить, что стоимость «Патриота» с АКП пока не озвучена. По предварительным данным базовая версия с АКП будет стоить чуть более 1 млн рублей.

Топовая модификация обойдется в 1,3 млн рублей. Презентация УАЗ «Патриот» с трансмиссией Punch Powerglide 6L50 состоялась в прошлом месяце. Машину оснастили шестиступенчатой автоматической коробкой передач, собранной в Китае.

В следующем году компания начнет выпускать УАЗ «Профи» с двускатной ошинковкой, причем об этой модели стало известно на встрече губернатора Ульяновской области и гендиректора УАЗа.

Ранее «Твоё Авто» сообщало, что «Патриот» получит дизельный двигатель от Ford. Также мы писали, что для внедорожника УАЗ «Патриот-2020» разрабатывается новая перспективная платформа.

Новую платформу для УАЗ «Патриот-2020» построят УАЗ и НАМИ, а инвестиции в такой проект составят около 7 млрд рублей.