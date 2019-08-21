Lexus NX: городской кроссовер для активных пользователей

Кроссоверы Лексус NX были представлены покупателям сравнительно недавно, в 2014 году. Они созданы для езды по городу, характеризуются компактностью и премиальностью. Автолюбителям доступны три варианта машины: базовый NX 200, турбированный NX 200t и гибридный NX 300. Давайте рассмотрим, чем отличаются первый и третий варианты.

Модификация NX 200 для надежной и спокойной городской езды

Пользователи отмечают хорошие эксплуатационные и технические качества Лексус NX 200. Автомобиль характеризуется собственным стилем, он прошел множество проверок на безопасность. Причем выполнялись они не только в пределах комфортной температуры, но и в очень низких и высоких температурных условиях.

Чтобы представить себе новый Лексус NX 200, надо учесть, что его «сердцем» является 2-литровый 4-цилиндровый бензиновый движок мощностью 150 л.с. Машина может развивать скорость до 180 км/ч. Вряд ли в городе может понадобиться больше. Есть варианты с полным и передним приводом. При работе двигателя выбросы углекислого газа достаточно невелики и составляют 165 г на километр.

Авто снабжается премиальной системой навигации и умной системой климат-контроля S-Flow. Последняя направляет кондиционированный воздух только на те сидения, где находятся водитель и пассажиры. Автомобиль эргономичен и обладает отличной аэродинамикой.

Модификация NX 300 – более мощный гибрид

Вариант NX 300 отличается силовой установкой комбинированного типа. Она состоит из 2,5-литрового бензинового движка, который работает наряду с парой электромоторов. Мощность системы составляет 192 л.с. Подобные гибриды используются на других машинах производителя. Автомобиль Lexus NX 300 оснащен электрическим полным приводом.

Согласно тест-драйвам, авто характеризуется плавным ходом и комфортной подвеской. Благодаря гибридности машина расходует всего 6,4 л топлива на 100 км при езде по городу. Так заявлено в паспорте, так есть по факту. Если много светофоров и пробок, расход повышается до 7,5 л. Используется такая же система навигации и климат-контроля, как у NX 200.

Обе модификации рассчитаны, преимущественно, на эксплуатацию в городе. Их покупатель молод и амбициозен, нацелен на успех. У производителя раньше не было подобных машин, они заполнили своеобразную нишу. Спрос на модели NX растет несмотря на то, что они относятся к премиум-сегменту, а рынок авто из-за кризиса проседает.