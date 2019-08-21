Ford Transit в России остается самой продаваемой иномаркой в сегменте

В России назвали самые востребованные легких коммерческие автомобили по результатам их продаж за семь месяцев года.

При составлении рейтинга учитывались иностранные коммерческие авто. Ford Transit остается самой продаваемой иномаркой в России с показателем 6 119 проданных единиц, что на 15,4% больше.

Volkswagen Caravelle стал вторым в рейтинге с отрицательной динамикой на 13,1% до 1 340 реализованных экземпляров. В тройке лидеров располагается Hyundai H-1.

Его продажи составили 883 ед., а положительная динамик – 23,8%. Стоит отметить, что Ford Transit собирают на российском предприятии в Елабуге, причем его сборка осуществляется по технологии полного цикла.