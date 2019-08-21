Презентация нового микроавтобуса будет проходить в следующем месяце на выставке «Комтранс».

Mercedes-Benz анонсировал в РФ новый микроавтобус Sprinter Tourist, для которого отдельно разрабатывали дизайн и компоновку салона.

В частности, в микроавтобусе будет разделение пассажирского и водительского отсека, а сидения будут повышенной комфортности с возможностью выдвижения в проход.

К тому же для каждого сидения предусмотрели столик, а также USB-розетки.

В списке оборудования новинки будет кондиционер, а также конвекторные обогреватели. Все подробности о новом Sprinter Tourist будут раскрыты уже в следующем месяце.