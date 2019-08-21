В РФ продан 150-тысячный Mitsubishi Outlander третьего поколения

150 тысяч автомобилей модели было продано в период с июля 2012 года, а всего с начала старта продаж кроссовера в России было реализовано 250 тыс. Mitsubishi Outlander.

Что касается «юбилейного» Mitsubishi Outlander третьего поколения, то им стал автомобиль в комплектации Intense+, оснащенный полноприводной системы.

Обладателем машины стал покупатель автосалона «Автоцентр АНТ» в городе Барнаул. Между тем напомним, что в прошлом месяце на российском рынке стартовали продажи трехрядного Outlander.