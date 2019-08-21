Российские специалисты из «Автостат» рассказали, в какие страны поставляются автомобили из РФ чаще всего.

На основании проведенного исследования был назван топ-10 стран по объему экспорта легковых автомобилей из РФ по состоянию на первое полугодие 2019 года.

В отчетный период из нашей страны в другие страны, за исключением тех, что входят в Евразийский экономический союз, было экспортировано 19,5 тыс. легковых автомобилей.

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года этот результат стал больше на 37%. Около 70% от всего объёма экспорта приходится всего на четыре страны.

Лидером является Узбекистан, куда в первом полугодии из России поставили 4,3 тыс. авто. Чехия стала второй в топ-10 стран по объему экспорта легковых автомобилей из РФ с показателем 4 тыс. машин.

Еще три тысячи автомобилей отправили в Латвию и 2,1 тыс. в Азербайджан.

В десятке оказались страны, куда было экспортировано заметно меньше авто и среди них числятся: Словакия (851 шт.), Украина (787 шт.), Сербия (688 шт.), Венгрия (626 шт.), Болгария (355 шт.) и Монголия (302 шт.).