Премиальный WEY VV7 обновился и получил версию кросс-купе

Бренд Wey, которому исполнилось всего три года, в Китае начал обновлять свой модельный ряд.

Бренд Wey был создан компанией Great Wall и недавно в Китае он представил обновленный кроссовер Wey VV7.

Это первая модель компании, которая не только получила обновление, но и купеобразную версию Wey VV7 GT.

Обновленная версия «паркетника» получила измененные бампера, обновленную радиаторную решетку и новые колесные диски.

Для Wey VV7 теперь предлагаются адаптивные лазерные фары, но они доступны только для самых дорогих комплектаций.

Обновленный кроссовер в интерьере получил много элементов от гибридной модели P8 GT. Так, был увеличен центральный тоннель, а также установлена новая мультимедийная система с 12,2-дюймовым сенсорным дисплеем и системой распознавания лица водителя.

Моторная гамма Wey VV7 не изменилась и для автомобиля доступен 2,0-литровый 234-сильный турбомотор с роботизированной коробкой передач.

Для купеобразной версии предлагается такой же ДВС, но его отдача была снижена до 227 л.с.



Wey VV7 и VV7 GT в Китае начнут предлагать в ноябре. Цены пока не назвали, но дорестайлинговая версия в КНР стоит от 24 тыс. долларов. Предположительно обновленный вариант будет оцениваться ненамного дороже.