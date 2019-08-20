Hyundai везет во Франкфурт экстремальную версию хот-хэтча i30 N

Hyundai во Франкфурте представит ограниченную серию хэтчбека i30 N. Сегодня корейская компания провела анонс модели и раскрыла некоторые ее особенности.

На снимках «заряженный» хэтчбек был представлен в камуфляжной пленке. Полноценно модель покажут в следующем месяце на Франкфуртском автосалоне.

Спортивный автомобиль получил название Hyundai i30 N Project C. В нем будут устанавливать 275 сильный мотор. Таких автомобилей будет выпущено всего 600 ед.

В отличие от обычного Hyundai i30 N новинка получит кузов с использованием облегченных материалов.

Также спортивный хэтчбек оснастят особым аэродинамическим обвесом и 19-дюймовыми колесными дисками.

Под капотом i30 N Project C будет устанавливаться двухлитровый 275-сильный турбомотор и 6-ступенчатая «механика».

С таким силовым агрегатом обычный Hyundai i30 N разгоняется от 0 до 100 км/ч за 6,1 сек. Максимальная скорость составляет 250 км/ч. Какие динамические характеристики будет у ограниченной серии пока не сообщается.

В России Hyundai i30 N с 275-сильным мотором стоит от 2 350 000 рублей, а вот будет ли в РФ предложена версия i30 N Project C в пока неизвестно.