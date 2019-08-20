Новый грузовик Hyundai Mighty появится в России в сентябре

Hyundai осенью начнет предлагать новые грузовики Mighty, причем в продаже будет три версии EX6, EX9 и EX8.

Первым в продажу поступит Mighty EX9 полной массой 8,5 тонны. Эта версия будет доступна в сентябре в двух вариантах длины. Первый с колесной базой 3 850 мм, а второй – 4 200 мм. Силовая установка в EX9 будет дизельная объёмом 3,9-литра и мощностью 170 л.с.

Продажи Mighty EX9 начнутся в сентябре, а в октябре клиентам предложат грузовики EX6 и EX8, полная масса которых составит 6,5 и 7,8 тонны соответственно.

Эти модели появятся в трех вариантах длины. Модель Mighty EX6 предложат в версиях колесной базы — 2 850, 3 400 и 3 850 мм, а Mighty EX8 – 3 400, 3 850 и 4 200 мм. Мотор у EX6 и EX8 будет 2,9-литровый с 160-сильной отдачей.

В Hyundai отмечают, что кабины Mighty по функциональности не уступают легковым машинам. В топовой версии грузовики получат электропривод зеркал, бортовой компьютер, круиз-контроль, кондиционер и подогрев водительского кресла.

Mighty собирают на заводе Автотор в Калининграде. Приобрести Mighty EX9 можно будет по цене от 3,5 млн рублей, а на EX6 и EX8 цены будут начинаться от 2,96 млн и 3,16 млн соответственно.

Новые модели будут продаваться одновременно с популярным грузовиком Hyundai HD78.