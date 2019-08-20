BMW показала процесс сборки прототипа BMW iNext на видео

Баварская компания опубликовала на своем канале видеотизер сборки электрического кроссовера iNEXT. Пока модель собирают на отдельной линии в Мюнхене, а все выпущенные экземпляры отправляют на тесты.

В тестовом режиме компания выпустит около 100 экземпляров электрического кроссовера iNEXT, и только после тестов он поступит на постоянную конвейерную линию, причем сборка электрокара будет осуществляться на одной линии с гибридными моделями и машинами с обычным ДВС.

В пресс-службе автопроизводителя отметили, что на тестовой линии освоили новый метод сборки – ротационное соединение алюминия и высокопрочной стали.

Соединённые металлы в дальнейшем сравнивают специальным сканером и эталонной трехмерной моделью.

BMW iNEXT должны представить в 2021 году. По слухам, электрический кроссовер по размерам будет приближен к BMW X5 и в нем будет блок батарей, обеспечивающий запас хода на одном заряде до 600 км.

