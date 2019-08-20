Отзывная кампания была объявлена Росстандартом, в сообщении которого и говорится о необходимости отправить на сервис автомобили марки Fiat.
246 автомобилей Fiat Freemont попали под отзыв в России
20.08.2019 13:18
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Под отзыв в России попали 246 автомобилей Fiat Freemont, реализованных на рынке в период с августа 2013 года по август 2014 года.
В этих транспортных средствах требуется обновление ПО контрольного модуля двигателя и его проверка.
Как оказалось, в автомобилях есть вероятность короткого замыкания с последующим прерыванием передачи данных от шин при активном Cruise Control и скорости автомобиля, ниже установленной.
Отмечается, что в ПО контрольного модуля силовой установки может остаться запрос на ускорение. Все работы в рамках отзыва будут проведены за счет компании.
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