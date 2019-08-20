246 автомобилей Fiat Freemont попали под отзыв в России

Отзывная кампания была объявлена Росстандартом, в сообщении которого и говорится о необходимости отправить на сервис автомобили марки Fiat.

Под отзыв в России попали 246 автомобилей Fiat Freemont, реализованных на рынке в период с августа 2013 года по август 2014 года.

В этих транспортных средствах требуется обновление ПО контрольного модуля двигателя и его проверка.

Как оказалось, в автомобилях есть вероятность короткого замыкания с последующим прерыванием передачи данных от шин при активном Cruise Control и скорости автомобиля, ниже установленной.

Отмечается, что в ПО контрольного модуля силовой установки может остаться запрос на ускорение. Все работы в рамках отзыва будут проведены за счет компании.