Первой моделью Volkswagen с новой «механикой» MQ281 станет Passat

Volkswagen разработал новую механическую коробку передач, которая получила заводской индекс MQ281 и первой моделью с новой трансмиссией станет Passat.

Новая механика будет устанавливаться только на переднеприводные автомобили с турбированными ДВС.

Также она рассчитана на использование в гибридных силовых установках. Для этого она выдерживает нагрузку от 200 до 340 Нм.

Трансмиссию MQ281 можно будет устанавливать на модели Polo, Tiguan, Passat, а также в автомобили марок Audi, Skoda и Seat.

Сборку шестиступенчатой коробки передач MQ281 наладят в Испании и Аргентине.