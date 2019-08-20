Стало известно, сколько автомобилей китайская компания поставила на российский рынок в июле и с начала года.

Напомним, что автомобили JAC поставляют в нашу страну из Казахстана, а модельный ряд бренда в России представлен только кроссоверами JAC S3 и JAC S5.

Также в этом месяце начались продажи обновленной версии кроссовера JAC S5. В прошлом месяце компания поставила в Россию 694 автомобиля, а с начала года объёмы поставок достигли показателя 1 219 экземпляров.

Как отметили аналитики, JAC наращивает поставки своих автомобилей в Россию.

Так, уже на предприятии «СарыаркаАвтоПром» стартовало производство пикапов JAC T6, которые предназначены для российского рынка. Этот автомобиль поступит в продаже 1 сентября по цене от 1 299 000 рублей.