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Nissan показал новый Nissan Juke на официальных фотографиях

Новости
20.08.2019 13:04
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Компания Nissan продолжает тизерить новое поколение своего кроссовера и на этот раз были опубликованы фотографии, где Nissan Juke показали в камуфляже.


Вместе с официальными фото автопроизводитель сообщил, что презентация автомобиля состоится 3 сентября. Новое поколение кроссовера будет иметь дизайн в стилистике Qashqai.

Как уже сообщалось ранее, основой для модели стала платформа CMF-B, которая позволила увеличить габариты и объём багажного отделения до 420 литров против 354 у предшественника.

На старте продаж кроссовер нового поколения будет предлагаться с единственным 3-цилиндровым двигателем объёмом один литр.

Ему пару составит шестискоростная механика или семискоростной робот. Позднее моторная гамма расширится, но какие силовые установки предложат пока неизвестно.

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