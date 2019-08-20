Специалисты сайта «Цена Авто» продолжают вести мониторинг цен на новые автомобили и недавно они зафиксировали удорожание комплектаций седана Mazda6.



Как выяснилось, две комплектации Mazda 6 подорожали на 122 тысячи рублей или на 6,6-7,1% от прежней стоимости.

Одной из версий модели, которая прибавила в цене, стала Supreme Plus, предлагаемая теперь по цене 1 961 000 рублей.

Столько стоит автомобиль с 2,5-литровым 194-сильным двигателем. Эта же комплектация, но с двухлитровым 150-сильным мотором, теперь предлагается для покупки за 1 846 000 рублей.