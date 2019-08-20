Несмотря на то, что в целом российский рынок по итогам семи месяцев этого года демонстрирует отрицательную динамику на 1,3%, в половине регионах фиксировали рост продаж автомобилей.
В половине регионов РФ зафиксирован рост продаж новых машин
20.08.2019 11:21
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Результаты исследования опубликовало агентство «Автостат». Как сообщили аналитики, в половине регионов РФ зафиксирован рост продаж новых машин.
Спад продаж был в 42 регионах, а в их числе Омская область, где показатель падения рынка составил 14%.
Менее, чем на 10% упали в продажи в Москве (5,2% и Санкт-Петербурге (5%), а самое большое снижение объёмов проданных авто произошло в Дагестане – минус 22%.
Что касается региональных рынков с ростом авторынка, то наибольший показатель был зафиксирован в Тыве – 1,5 раза.
На Камчатке и Ненецком АО объёмы продаж новых авто выросли на 22 и 20% соответственно.
Отдельно аналитики отметили Красноярский край и Кемеровскую область, где продажи машин выросли на 16,5% и 10,9%.
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