Названа дата старта продаж Chevrolet Captiva второго поколения

В компании General Motors рассказали о дате начала реализации нового поколения модели Chevrolet Captiva, сборка которой уже стартовала на предприятии в Индонезии.

Первым рынком, где стартуют продажи новой Chevrolet Captiva станет Таиланд, где дилеры начнут ее предлагать с 9 сентября. Второе поколение Chevrolet Captiva создано на платформе китайской модели Baojun 530.

Последняя пользуется неплохим спросом в Китае. Эти автомобили в экстерьере получили минимальные изменения, а габариты их идентичные.

Размеры Chevrolet Captiva: длина – 4 655 мм, ширина – 1 835 мм, высота – 1 760 мм. Размер колесной базы – 2 750 мм.

Под капотом Captiva будет устанавливаться 1,5-литровый 147-сильный мотор. Трансмиссия будет доступна 6-ступенчатая механическая или вариатор CVT.

Привод будет исключительно передний. В качестве опции для кроссовера можно заказать панорамную крышу и третий ряд сидений.

Предварительная стоимость автомобиля составит около 1,9 млн рублей в эквиваленте. До конца года компания планирует начать продажи Captiva и на других рынках.