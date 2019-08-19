Новые Mercedes-Benz A-Class и B-Class получили гибридные установки

Компания Mercedes-Benz представила новые гибридные модели — седан и хэтчбек Mercedes-Benz A 250 e, а также компактвэн Mercedes-Benz B 250 e.

Все эти модели получили одинаковую силовую установку, основанную на 1,3-литровом турбомоторе мощностью 160 л.с. Также в установке предлагается автоматическая восьмиступенчатая трансмиссия со встроенным электрическим мотором, мощность которого составляет 102 л.с.

Суммарная мощность гибридной установки 218 л.с. при 450 Нм крутящего момента. Несмотря на электрический мотор отдача гибрида ниже, чем у двухлитрового турбомотора, который устанавливается в A 250 и B 250.



Специалистам компании в гибридных машинах пришлось изменить компоновку, где аккумуляторы разместили под задним диваном, а бензобак сместили.

Теперь он находится над задней осью, а над ним еще располагается блок зарядного устройства. В связи с этим объем багажного отделения в машинах уменьшился, но насколько неизвестно.

Установленный аккумулятор емкостью 15,6 кВт∙ч получил жидкостное охлаждение и от зарядной станции его можно зарядить за 24 минут.

На одной электрической тяге гибридные новинки способны проехать около 60 км, а максимальная скорость в «зеленом» режиме составит 140 км/ч.

При работе моторов в гибридном режиме «максималка» составит 240 км/ч, а расход топлива 1,6 литра на 100 км пути. В продаже Mercedes-Benz A 250 e и B 250 e появятся до конца 2019 года по цене от 37 тысяч евро.