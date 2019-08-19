Volkswagen Polo GTS с мощным мотором вышел на тесты

На тестировании был замечен автомобиль, предназначенный для южноамериканского рынка, где он носит название Virtus.

Тесты проходит седан Volkswagen Virtus GTS, известный больше под глобальным названием Polo.

Обычный седан в Южной Америке дебютировал еще в начале прошлого года, а осенью того же года был представлен и прототип GTS. Серийная версия последнего и готовится к выходу.

Судя по шпионским фото, внешность серийного автомобиля полностью повторяет дизайн концепта, за исключением колесных дисков, которые будут не 18-, а 17-дюймовые.

Уже известно, что в движение новинка будет приводиться турбированным двигателем объёмом 1,4 литра.

Его мощность составит 150 л.с., а с такой силовой установкой новая версия модели окажется самой мощной в линейке. В продаже Volkswagen Virtus GTS появится до конца года. Информации о стоимости пока нет.