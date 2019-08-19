Aston Martin показал дизайн серийного кроссовера DBX

Aston Martin на своем YouTube опубликовала первый видеотизер, посвященный первому кроссоверу марки. Ролик стилизовали под фильм о Джеймсе Бонде.

Презентация кроссовера Aston Martin DBX состоится в декабре. Машина будет во многом похожа на одноименный концепт, который был представлен еще весной 2015 года в Женеве.

Но в отличие от концепта серийная версия кроссовера будет с четырьмя дверьми, тогда как у концепта их две.

По заявлению британского производителя, прототипы кроссовера DBX тестировали в разных климатических зонах. Так, машины были в жарких странах и за Полярным кругом. Также большое количество времени тесты проводили на Нюрбургринге.

Предположительно, под капотом британского кроссовера установят 4,0-литровый V8 от Mercedes-AMG с 600-сильной отдачей.

Также стоит ожидать V12 объёмом 5,2-литра. Этот агрегат способен генерировать 750 лошадиных сил.

Серийное производство Aston Martin DBX начнется в 2020 году на заводе в Сейнт-Атане. На этом же предприятии будут выпускать электрические версии машин Aston Martin, но их продавать будут под брендом Lagonda.

