Chery начала продажи обновлённой версии кроссовера Cowin X5

Chery в Китае начала продажи обновленной версии кроссовера Cowin X5. Это упрощенная модификация версии кроссовера Chery Tiggo 5, который сейчас продается в РФ.

«Паркетник» Cowin X5 оценивается ниже чем донор и он практически полностью повторяет внешность Tiggo 5, но в нем полностью изменён интерьер и предлагается только 1,5-литровый 152-сильный турбомотор.

Трансмиссия для обновленного Cowin X5 доступна механическая и вариатор, а привод исключительно передний.

В списке оснащения китайской новинки числится, камера кругового обзора, датчики давления в шинах, панорамный люк, бесключевой доступ в салон, мультимедийная система с сенсорным экраном и колесные диски на 17 и 18 дюймов.

Самая доступная версия Cowin X5 стоит от 78 900 юаней, что в пересчете составляет около 730 тыс. рублей.