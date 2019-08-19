Первый Porsche не смог уйти с молотка из-за ошибки аукциониста

На торгах организованных RM Sotheby’s из купе Type 64 1939 года разгорелся скандал, и лот пришлось снимать с торгов.

На продажу был выставлен Type 64 1939 с надписью Porsche, а это очень редкая машина, так как их было создано всего три экземпляра для марафона Берлин — Рим, но из-за войны заезд так и не состоялся.

Аукционист на старте торгов оговорился и заявил о стартовой цене в 30 млн долларов. О своей ошибке ведущий понял только когда за Type 64 1939 предлагали 70 млн долларов. И это при том, что RM Sotheby’s панировала выручить за купе 20 млн долларов.

Аукционист объявил, что совершил ошибку и это очень сильно возмутило участников. В результате некоторые назвали аукциониста жуликом, а другие и вовсе покинули зал.

После исправления ошибки в сумме, и повторных торгов максимальное предложение за Type 64 1939 оказалось на отметке 17 млн долларов. Это не устроило компанию RM Sotheby’s и лот был снят.



Стоит отметить, что выставленный на продажу Type 64 попал в скандал еще до торгов. Эту машину некоторые СМИ назвали первой машиной Porsche, но это несоответствует действительности. В связи с этим ситуацию пришлось прояснять главе исторического архива Porsche.

Он рассказал, что Type 64 был разработан Фердинандом Порше, но это было сделано еще до того как появилась компания Porsche.

Из трех выпущенных Type 64 один перешел во владение семьи Порше, и уже после основания одноименной компании он на машину приклеил надпись Porsche.

Самым первым автомобилем марки считается родстер Porsche 356 1948 года, который можно увидеть в музее в Штутгарте.