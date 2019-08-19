В России подорожали сразу три модели Hyundai

Изменение цен сразу на три модели марки Hyundai зафиксировали специалисты сайта «Цена Авто».

Как оказалось, в августе компания Hyundai переписала стоимость седанов Solaris и Elantra, а также автомобиля Santa Fe.

Удорожание в зависимости от модели и комплектации составило 2 тыс. рублей минимум и 20 тыс. рублей максимум.

Меньше всего прибавил в цене Solaris, у которого подорожали 11 из 15 комплектаций на сумму от 2 до 7 тыс. рублей.

Седан Elantra стал дороже на 10 тыс. рублей, а кроссовер Santa Fe предлагается на 10-20 тыс. рублей дороже.