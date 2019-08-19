Спорткар McLaren F1 был реализован на аукционе, организованном аукционным домом Sotheby’s.



McLaren F1 продан на аукционе в Калифорнии за рекордные $19,8 млн, причем отмечается, что этот автомобиль является одним из двух выпущенных экземпляров, где модернизирован производителем целый ряд комплектующих.

Проданная машина была выпущена в 1994 году и имеет пробег 21,5 тыс. километров. Новым владельцем спорткара стал житель США, а всего на него претендовали четыре человека.

Как отметили организаторы аукциона, это первый спорткар McLaren, который ушел с молотка за такую высокую стоимость.