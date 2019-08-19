«Яндекс» выведет на дороги 1 000 беспилотников

Компания «Яндекс» намерена ускорить развитие беспилотной системы, и для этого она на дороги общего назначения выведет 1000 машин с такой системой.

Все авто получат беспилотник четвертого уровня, который позволяет передвигаться автомобилю без вмешательства водителя, при этом оператор должен находится в водительском месте.

Расширение автопарка беспилотников планируется осуществить до 2022 года. В компании отметили, что за счет большого количества машин удастся ускорить разработку системы.

Как рассказали в пресс-службе «Яндекса»: «Можно проехать 1 млн км и пятью машинами, но это займет время. Поэтому расширение флота необходимо для развития технологии».

Тестировать беспилотники будут на дорогах общего назначения, но МКАД и Третье транспортное кольцо являются основными магистралями для тестов.

Также беспилотники будут тестироваться на дорогах Владимирской, Самарской, Ленинградской и Новгородской областях.