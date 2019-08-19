Предыдущий рекорд был установлен в начале лета, а теперь в компании говорят о новом рекорде спустя месяц.
Volkswagen Tayron установил новый абсолютный рекорд продаж
19.08.2019 13:18
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Китайское подразделение Volkswagen опубликовало данные по продажам нового кроссовера Tayron, отметив что в июле эта модель впервые оказалась самой востребованной среди кроссоверов бренда на китайском рынке.
Его новый абсолютный рекорд составил 17 тысяч реализованных экземпляров.
В результате модель смогла обойти в продажах своих конкурентов Nissan X-Trail, Toyota RAV4 и Nissan Qashqai.
Напомним, что Volkswagen Tayron на рынке КНР оценен от 188 800 юаней или около 1,77 млн рублей.
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