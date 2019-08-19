Представили 1200-сильный электрический суперкар Draco GTE

Над новым электрокаром работали 10 лет, причем основатели Drako Motors изначально хотели создать автомобиль с идеальной управляемостью, а для этого им пришлось выпустить электрокар с четырьмя моторами.

Первым автомобилем американской компании стал гиперкар Drako GTE. Его презентация состоялась на конкурсе элегантности в Пеббл-Бич.

В основе Drako GTE лежит седан Fisker Karma, у которого было позаимствовано шасси с независимой подвесткой и каркас несущего кузова.

Дизайн кузовных панелей для Drako GTE в компании разрабатывали собственными силами.

Силовая установка электрокара состоит из четырех моторов, расположенных на каждом колесе. Также для каждого электродвигателя предусмотрен редуктор.

Таким образом, каждое колесо управляется отдельно и контролируется его тяга, причем водитель с салона может управлять рекуперацией энергии передних колес и их тяги.

Для лучшей управляемости для Drako GTE была разработана специальная система, которая получила название Drako DriveOS. Ее задачей стал контроль тяги на колесах 1000 раз в секунду. Мощность силовой установки составляет 1200 л.с. при 8880 Нм крутящего момента.

Помимо сложного управления электродвигателями, разработчики создали сложную систему охлаждения аккумуляторных блоков.

Жидкостная система охлаждения получила три радиатора, а ее трубки проходят через каждую ячейку аккумулятора.

Емкость блока батарей 90 кВт∙ч, а их пиковая отдача составляет 900 кВт и 2200 ампер.

Электрический гиперкар поддерживает быструю зарядку от станции мощностью 150 кВт.

Заявленная максимальная скорость Drako GTE 332 км/ч. Разгон до первой «сотни» пока не объявлен.



Продемонстрированная Drako GTE является уже полностью серийной машиной. Их будет выпущено всего 25 экземпляров.

Минимальная стоимость электрокара составит 1,25 млн долларов. Поставки Drako GTE запланированы на 2020 год, а тест-драйвы для клиентов компания организует в ноябре.