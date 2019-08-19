Стартовали продажи пикапа с дизайном Toyota Tundra от Great Wall

Китайский автопроизводитель официально объявил о старте продаж новой линейки пикапов, которые имеют дизайн, похожий на Toyota Tundra 2017 года.

Пикап от Great Wall предлагается для заказа по цене от 126 800 до 159 800 юаней или от 1,2 до 1,5 млн рублей. Для покупки автомобиль доступен с обычным и удлиненным кузовом.

Первый имеет габариты 5410/1934/1886 мм и колесную базу 3 230 мм, а второй – 5602/1883/1882 мм и расстояние между осями 3 470 мм.

Грузовая платформа имеет следующие размеры: 1520/1520/538 мм. Линейка двигателей подставлена 2,0-литровым двигателем.

Его мощность, работая в паре с шестискоростной механикой или восьмиступенчатым автоматом, составляет 190 л.с. Система привода предлагается в качестве опции.