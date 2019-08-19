Китайский автопроизводитель официально объявил о старте продаж новой линейки пикапов, которые имеют дизайн, похожий на Toyota Tundra 2017 года.
Стартовали продажи пикапа с дизайном Toyota Tundra от Great Wall
19.08.2019 13:10
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Пикап от Great Wall предлагается для заказа по цене от 126 800 до 159 800 юаней или от 1,2 до 1,5 млн рублей. Для покупки автомобиль доступен с обычным и удлиненным кузовом.
Первый имеет габариты 5410/1934/1886 мм и колесную базу 3 230 мм, а второй – 5602/1883/1882 мм и расстояние между осями 3 470 мм.
Грузовая платформа имеет следующие размеры: 1520/1520/538 мм. Линейка двигателей подставлена 2,0-литровым двигателем.
Его мощность, работая в паре с шестискоростной механикой или восьмиступенчатым автоматом, составляет 190 л.с. Система привода предлагается в качестве опции.
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