LADA Granta скоро получит новую версию Granta Drive Active

LADA Granta после рестайлинга лишилась спортивной версии, и согласно новому одобрению типа транспортного средства, скоро седан будет предлагаться в версии Drive Active.

Когда новая модификация появится в продаже неизвестно, но по документам в ней не будет спортивной подвески, форсированного ДВС и улучшенной трансмиссии.

Вместо этого в Drive Active установят новые бампера и другие шины. За счет изменения переднего и заднего бамперов будущая комплектация будет на 12 мм длиннее.

В одобрении транспортного средства указаны шины 185/55 R15 и микропроцессорное электронное управление зажиганием.

Под капотом Granta Drive Active будет устанавливаться 1,6-литровый 106-сильный ДВС и пятиступенчатая «механика». Производством новой версии займется компания ООО «Лада Спорт».

LADA Granta в версии «Спорт» должна появится до конца 2019 года.