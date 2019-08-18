Газель Next с двигателем Cummins

ГАЗ в 2010 году, решили выпускать совершенно новый вид малотоннажных грузовиков. Достаточно большая часть из этих автомобилей, имеют дизельные двигатели Cummins. Интересно то, что такие двигатели являются американскими, однако производство их происходит в Китае. При всем этом, с этого года они стали пользоваться огромной популярностью. Стоит отметить и то, что в 2103 году, когда компания ГАЗ в 2013 году решила оставить именно этот тип двигателя на новых Газелях Некст, они сделали, безусловно, правильный выбор, это означает то, что они действительно заслуживают внимания.

Существует немало преимущественных особенностей, которые стоит выделить.

Такие двигатели достаточно качественные и выходят из строя только при неправильной эксплуатации. Так же стоит отметить то, что такие двигатели комплектуются еще и на некоторых других очень известных марках автомобилей. Здесь имеется очень большой крутящий момент, в особенности в сравнении с предыдущими версиями двигателей, которые использовались до 2010 года. Качественная система охлаждения. Более мощный картер. Имеется возможность теперь еще и в ручную заниматься подкачкой горючего. Есть теперь еще и автономный вариант подогрева салона.

Безусловно есть еще несколько иных преимущественных особенностей Именно по этой причине, Газель Некст с двигателем Cummins, стали популярны не только среди отечественных пользователей, но и продаются в европейские страны.

Какие существуют вариации данного автомобиля

На данный момент, существует сразу несколько вариаций данного автомобиля, которые значительно отличаются друг от друга.

Газель Некст Бортовой. В данном случае имеется трехместная кабина, которая к тому же получила совершенно обновленный салон, очень удобный и качественный.

Газель Некст Фермер. Этот вариант был создан специально для фермерских хозяйств, как уже наверняка стало понятно по названию. Здесь имеется уже семиместная кабина.

Газель Некст цельнометаллический фургон. В данном случае имеются самые различные объемы кузова.

Существует еще несколько вариаций данного автомобиля, которые являются менее популярными, но, тем не менее, имеют какую-то популярность среди определенных потребителей.

Стоит заметить, что имеется возможность получить к тому же официальную гарантию на все виды данных автомобилей. В большинстве случаев предоставляется гарантия на 3 года, либо 150 000 километров. Гарантия от коррозии на 8 лет.

Это действительно интересные и необычные варианты, которые обязательно будут вполне комфортно использоваться в любых условиях.