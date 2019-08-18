Эксперты рассказали, как можно сэкономить на автозапчастях

Журналисты Auto Express совместно с компанией Warrantywise рассказали, как можно в некоторых случаях сэкономить на автозапчастях.

Так, оказалось, что в зависимости от вида поломки автомобиля, реально можно сэкономить, используя б/у запчасти, либо проводить ремонт деталей, пришедших в негодность.

Эксперты подсчитали, что экономия может составлять около трех тысяч унтов стерлингов в год. Компания Warrantywise занимается ремонтом и послепродажным обслуживанием автомобилей.

Представители этой компании рассказали, что в некоторых случаях дилеры проводят замену деталей на новые, хотя можно было бы просто заметить составляющую, либо провести ремонт узла, что обошлось бы дешевле.

Гендиректор Warrantywise также отметил, что ремонт проводить нужно только в случае уверенности, что после него автомобиль будет безопасен, ведь некоторые детали на самом деле требуют полной замены.

Также были приведены примеры, когда на ремонте можно сэкономить. Так, сэкономить можно на приборной панели Mercedes-Benz CLS 2009 года. Официальный дилер при ее неисправности заявил о том, что требуется замена, а стоимость новой приборки составляет 1 370 фунтов, при этом в этом случае можно было провести ремонт, который обошелся бы в 300 фунтов.

Также был случай, когда у Mitsubishi Lancer Evo X возрастом десять лет обнаружили вышедший из строя насос активного заднего дифференциала.

Его можно было отремонтировать за 645 фунтов, но дилер предложил купить новый за 3 500 фунтов.

Специалисты пришли к выводу, что независимо от автомобиля, вполне реально сэкономить при выходе из строя того или иного его элемента.