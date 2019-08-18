Nissan и Dongfeng выпустили электрический аналог Nissan Kicks

Как известно компании Nissan и Dongfeng под брендом Venucia предлагают автомобили для китайского рынка, а одной из них является кроссовер Venucia T60.

Этот кроссовер представляет собой удешевленный вариант глобального Nissan Kicks, у которого с недавнего времени появилась полностью электрическая модификация.

Она пока не поступила в продажу, но уже появилась в базах китайских регуляторов, а это означает, что в ближайшее время новинка станет доступна для покупки.

Электрический Venucia T60 с приставкой к названию EV получил следующие габариты: 4 412/1 820/1 679 мм, колесная база – 2 640 мм.

В движение электрокросовер будет приводиться 163-сильным электродвигателем, а запас хода составит более 300 км. Во сколько оценят новинку неизвестно, но начальная стоимость обычного кроссовера составляет около 800 тысяч рублей в эквиваленте.