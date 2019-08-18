В рейтинге оказались автомобили, считавшиеся ранее крутыми и не утратившими солидности и сейчас.

Также при составлении ТОПа, эксперты «Автоновости дня» ограничились стоимостью автомобилей на вторичном рынке в 500 тыс. рублей.

Таким образом, были названы ТОП-5 крутых кроссоверов за 500 000 рублей, а открывает рейтинг модель Porsche Cayenne первой генерации.

Этот кроссовер можно найти с двигателем 3,2 литра или 500-сильным 4,8-литровым мотором. Еще эксперты предлагают присмотреться к BMW X5 e53, причем за 500 тыс. рублей можно найти автомобиль первого поколения после рестайлинга.

Кроссовер может быть оснащен бензиновыми и дизельными агрегатами с отдачей от 185 до 360 лошадиных сил, а среди трансмиссий будет механическая или автоматическая КП.

Внедорожник Range Rover 3 третьего поколения также оказался в рейтинге крутых и солидных кроссоверов, который несмотря на возраст имеет схожесть с более новыми версиями.

Для этой модели предлагались двигатели с рабочим объёмом цилиндров от трех до пяти литров, а вот среди трансмиссий будет только автоматическая КП.

Четвертое место рейтинга занял Cadillac Escalade второй генерации, а замкнул пятерку Infiniti FX35. Первый может быть оснащен моторами с отдачей 300 и 350 л.с. и только автоматической КП, а второй имеет 3,5-литровый двигатель и пятискоростную КП.