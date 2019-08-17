Ремонт выхлопных систем

Система выхлопа современного авто работает в тяжелых условиях (повышенная температура отработанных газов, действие внешней агрессивной среды). По этой причине время от времени появляются неполадки выхлопной системы.

Основные неисправности

Чаще всего встречаются такие неполадки:

неисправен глушитель;

не работает катализатор;

не работает кислородный датчик;

неисправна гофра;

сломан коллектор выпуска;

не работает резонатор.

Для глушителя характерны такие неисправности:

повреждены, заржавели либо прогорели элементы глушителя;

повреждена подвеска глушителя;

ослабли соединения компонентов системы.

Обычно глушитель ломается из-за физических воздействий, например, столкновения с препятствиями. Также на его состоянии негативно отражаются факторы внешней среды (влажность, солевые отложения, конденсат). Ремонтировать глушитель должен только специалист, так как это важнейший элемент выхлопной системы. Самостоятельный ремонт может только усугубить поломку и даже привести к появлению новых неисправностей. На сайте vash-glushitel.ru можно узнать подробнее о ремонте выхлопных систем.

Неисправности катализатора

При нормальных эксплуатационных условиях катализатор может прослужить примерно 150000 км пробега. Если же правила эксплуатации не соблюдаются, поломка может наступить намного раньше.

При поломке у катализатора оплавляется, разрушается либо загрязняется блок носителя. Также повреждения могут затронуть корпус, особенно если речь идет о коррозийном воздействии.

Основные причины, по которым загрязняется блок носителя, таковы:

применяется этилированное бензиновое горючее (свинец откладывается на поверхности сот);

используется горючее, содержащее добавки с металлом (к примеру, ферроцен);

автомасло сгорает при функционировании силового агрегата (соты коксуются продуктами прогорания автомасла).

Неполадки с катализатором препятствуют выходу отработанных газов, что отражается на функционировании мотора. Движок теряет мощность, начинает работать нестабильно. Также ухудшаются динамические показатели и повышаются затраты горючего.

Обратившись в специализированный сервис, вы получите гарантию того, что элементы выхлопной системы будут отремонтированы правильно. Лучше один раз заплатить мастеру за работу, чем безуспешно пытаться собственноручно починить систему выхлопа.