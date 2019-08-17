Услуги по прокату авто на сайте компании Rentdrive

Прокат автомобилей сегодня считается довольно популярной услугой. В каждом крупном городе можно найти филиал компании, которая занимается подобной деятельностью. Главное преимущество такой услуги состоит в том, что человек, который прибыл из другого города или страны, может без всякого труда взять автомобиль на любой отрезок времени и посещать как любые достопримечательности, так и ездить на важные встречи. Поэтому прокат авто с каждым годом набирает популярность.

Где выбрать автомобиль для аренды

Можно посетить официальный сайт компании rentdrive ua , где представлен просто ошеломительный ассортимент машин любых марок и моделей. Тут можно найти автомобили следующих классов:

представительский;

средний;

бизнес.

Каждый человек, в зависимости от своих потребностей сможет найти ту машину, которая подойдет для него выгоднее всего. Простота интерфейса просто поражает. Даже если человек никогда не работал с интернетом, сделать заказ нужного автомобиля для него не составит никакого труда. Все делается в несколько кликов.

Особенности выбора машины

Можно задать определенные параметры поиска, чтобы не листать всю ленту объявлений, а сразу получить конкретные предложения по запросу. В верхней части сайта имеется возможность найти категории класса автомобиля, коробки переключения передачи и многое другое. Достаточно задать нужные параметры поиска, чтобы система в автоматическом режиме рассчитала результаты и предложила оптимальные варианты аренды.

Удобный и полезный прокат авто еще никогда не был еще настолько простым. Все модели представлены в виде одной фотографии и небольшого описания. Для того, чтобы получить более развернутую информацию, следует кликнуть на иконку «подробнее». Тут открывается подробное описание не только всех характеристик конкретного автомобиля, но и условия аренды.

Расценки на услуги

Все модели имеют отдельные условия аренды, они подробно указаны в описании. Тут можно увидеть таблицу, в которой есть время, исчисляющееся в сутках и две цены. Черным цветом обозначены стоимость проката техники за сутки, исходя из количества выбранных дней. Чем дольше срок аренды, тем дешевле она обходится. Красным шрифтом указывается цена при условии, что водитель не будет прокатывать больше 150 километров в сутки. Исходя из этих расценок, можно легко рассчитать стоимость услуги в конкретном случае.