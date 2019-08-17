Mercedes-Benz привезет на выставку спорткар с прозвищем «огурец»

Классическое подразделение Mercedes-Benz на Конкурс элегантности с Пеббл-бич привезет спортивный автомобиль Mercedes-Benz SSKL. Это быстрейшая машина 1930-х годов, а за счет своей формы ее прозвали «огурец».

Mercedes-Benz SSKL является доработанной и облегченной версией Mercedes-Benz SSK. В движение машина приводится 7,1-литровым ДВС мощностью 300 л.с.

С таким агрегатом старинный болид разгоняется до 230 км/ч, и в свое время это считалась очень большая скорость.

В целом немецкие машины серии SS в начале 1930-х годов были самыми быстрыми на гоночных трассах, ведь они установили не один рекорд и выигрывали престижные награды.

Стоит отметить, что прозвище «огурец» Mercedes-Benz SSKL получил от пилота немецкой команды Манфред фон Браухич. Обозреватели Mercedes-Benz SSKL другие машины серии SS называли «серебряные стрелы».