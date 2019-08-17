В прошлом месяце продажи автомобилей на российском рынке в целом показали отрицательную динамику на 2,4%.

При этом объёмы проданных машин отечественных брендов продемонстрировали рост. В июле продажи российских автомобилей показали рост на 0,6%, сообщает «Автостат».

В нашей стране по итогам прошлого месяца объёмы продаж таких авто составили 37,4 тыс. ед. Из них 80% приходится на машины Лада – 29,5 тыс. экземпляров, что на 0,3% больше.

Еще в стране было продано 5,1 тыс. автомобилей ГАЗ, что на 1,4% больше и такой же рост продаж показали машины УАЗа, объёмы продаж которых составили 2,8 тыс. экземпляров.