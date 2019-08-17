Шпионский автомобиль Джеймса Бонда был продан на аукционе в США

Аукцион Sotheby’s в Монтерее установил новый рекорд для модели Aston Martin DB5, за которую на торгах удалось выручить 6,4 млн долларов.

В Монтерее был продан Aston Martin DB5, который в 1964 году использовали в съёмке фильма о Джеймсе Бонде «Голдфингер».

Aston Martin DB5 принимал участие в семи фильмах о секретном британской агенте, а последним из фильмов был «Казино «Рояль».

Спорткар оснащается 4,0-литровым 285-сильным мотором и механической коробкой передач. Разгон от 0 до 100 км/ч у DB5 занимает 6,5 сек. Максимальная скорость 230 км/ч.