Компания Audi рассказала о новых моделях для РФ в 2020 году

Как стало известно российским журналистам немецкая марка намерена привезти на наш рынок несколько новинок.

Представители компании Audi рассказали о новых моделях для РФ в 2020 году. Как пишет «Авторевю», в следующем году в нашей стране появится много новинок, в числе которых и новые версии уже представленных автомобилей.

Так, например, компания привезет полноприводную версию модели Audi Q3, а автомобили Audi A6 и Audi A7 начнут предлагать с дизельными силовыми установками.

Еще обещаны продажи нового поколения автомобилей Audi S4, Audi S6 и Audi S7 и топовых модификаций Audi RS6 и Audi RS7.

На российском рынке стартуют продажи и внедорожной версии универсала Audi A4 Allroad, а два кроссовера станут доступны в «заряженных» вариантах.

В последнем случае речь идет о Audi SQ7 и Audi SQ8. Помимо этого, россияне смогут в 2020 году приобрести купеобразный кроссовер Audi Q3 Sportback и электрокар Audi e-tron.

Еще в продажу поступит обновленный кроссовер Audi Q7. Также компания все-таки рассматривает возможность возвращения на рынок спорткаров Audi TT и Audi R8.