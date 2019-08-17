83% россиян используют автомобили не только по назначению

Результаты исследования оказались в распоряжении «РИА Новости». Как рассказали в ходе опроса автомобилисты, они используют свою машину не только по назначению.

В частности, так ответили 83% респондентов. Для того, чтобы выяснить, как еще используется автомобиль, участникам опроса, которыми были владельцы автомобилей возрастом от 18 до 55 лет, предложили шесть вариантов ответа.

Оказалось, что в личных автомобилях вступают в интимную близость 41,9% опрошенных, а еще 24,5% используют автомобиль для длительных разговоров по телефону.

Еще в салонах автомобилей учатся или работают 9,4% респондентов, а еще 9% опрошенных заявили, что в машинах они завтракают, ужинают или обедают.