Блогеры канала Tyre Reviews наглядно показали, как управляется автомобиль с разными шинами на осях.
Блогеры наглядно показали опасность смешивания дешёвых и дорогих шин
17.08.2019 15:54
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Шины играют важную роль, ведь они влияют на управляемость автомобиля, его тормозной путь и поведение на дороге. Очень часто можно увидеть, что автовладельцы устанавливают на передние колеса одни шины, а на задние другие.
Это конечно соответствует правилам, но может привести к серьезным последствиям особенно на скользкой дороге.
Автовладельцу стоит учитывать, что разные шины обладают другим рисунком протектора, составом резины и жесткостью.
Все это будет заметно во время вождения. Блогеры на BMW M2 на заднюю ось установили премиальные шины, а на передние колеса бюджетные.
Из-за этого управляемость «заряженного» авто даже на небольшой скорости стала очень плохой. Из видео следует, что лучше всего приобретать все шины одной марки и модели.
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