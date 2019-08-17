Блогеры наглядно показали опасность смешивания дешёвых и дорогих шин

Шины играют важную роль, ведь они влияют на управляемость автомобиля, его тормозной путь и поведение на дороге. Очень часто можно увидеть, что автовладельцы устанавливают на передние колеса одни шины, а на задние другие.

Это конечно соответствует правилам, но может привести к серьезным последствиям особенно на скользкой дороге.

Автовладельцу стоит учитывать, что разные шины обладают другим рисунком протектора, составом резины и жесткостью.

Все это будет заметно во время вождения. Блогеры на BMW M2 на заднюю ось установили премиальные шины, а на передние колеса бюджетные.

Из-за этого управляемость «заряженного» авто даже на небольшой скорости стала очень плохой. Из видео следует, что лучше всего приобретать все шины одной марки и модели.

