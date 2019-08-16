Land Rover: история бренда, преимущества популярных моделей авто

Крупнейшая автомобильная фирма, занимающаяся выпуском только престижных, дорогих, премиальных автомобилей была основана в далеком 1970 году. Именно тогда именитый бренд представил миру премьерную модель RangeRover. Элитарная и эталонная машина стала примером для подражания в сегменте выпускающихся на тот момент автомобилей с полным приводом.

Преимущества и история становления бренда

Первый образ внедорожного авто LandRoverбыл сформирован еще в 1947 году и нарисован на песочном Уэльском пляже. Сильный и смелый внедорожник смогу разрушить стереотипы, изменить историю, покорять всевозможные местности. Обзоры автомобилей Land Rover безудержно твердили о высочайшем уровне производительности и безопасности всех поколений.

1994 года ознаменовался для компании переходом к BMW. А с 2008 года по сегодняшний день RoverGroupработает с индийским концерном TataMotors. Завоевать сердца миллионов автомобилистов со всего мира компания смога благодаря неоспоримым преимуществам выпускаемых транспортных средств и политики руководства концерна:

Богатое наследие, способствующее возникновению нового поколения искателей приключений.

Огромное мастерство технических экспертов и инженеров, работающих над новыми поколениями, моделями, внешним обликом авто.

Возможность долгих путешествий вместе с Ленд Ровер, с которым не страшно отправиться в экспедицию через пересеченную местность и бездорожье.

Разработки новых инновационных решений.

Приоритетное внимание производитель уделяет именно технической оснастке и новейшим автомобильным технологиям, что позволяет создавать автомобили будущего, не имеющие аналогов во всем мире.

Инновации Ленд Ровер

Инженеры компании постоянно пытаются внедрить в новые модели внедорожников перспективные технологии. К числу наиболее интересных разработок стоит отнести 9-ступенчатую автоматическую трансмиссию пассажирских авто. Особенность системы заключается в быстром отклике программы, адаптивностью, большим числовым диапазоном и низким расходом топлива.

Отдельного внимания заслуживает система TerrainResponse, позволяющая чувствовать себя уверенно на любой дороге. Автоматическая настройка анализирует условия вождения и подбирает оптимальное программное обеспечение. Еще одна инновация производителя – система WadeSensing, предназначенная для информирования водителя. А лазерный проекционный дисплей HUDделает процесс вождения максимально комфортным.