В России выросли продажи автомобилей Audi

Немецкая марка по итогам июля реализовала 1 283 автомобиля, при этом объёмы продаж за период с начала года показали отрицательную динамику.

В прошлом месяце дилеры Audi продали на 1% больше автомобилей, чем годом ранее. За семь месяцев года показатель продаж составил 8 596 авто, что на 1% меньше.

Как заявили представители дилеров, спрос на машины марки будет устойчив в первую очередь за счет автомобилей Q8 и А6, в которых появятся новые более доступные двигатели.

К тому же на рынок выйдет и новый Q3.