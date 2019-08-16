Специалисты провели анализ данных по оплаченным штрафам через почтовый сервис и выяснили, какие штрафы водители в России оплачивали чаще всего.

Оказалось, что в этом году выросло число постановлений о неоплаченных штрафах ГИБДД, при это каждый автомобилист получает в среднем от трех до семи штрафов.

В «Почта Mail.ru» более половины оплат штрафов приходится на конец месяца, а также в предпраздничные дни.

Летом общее число штрафов увеличивается, тогда как зимой наблюдается спад на 40%. То есть в зимнее время водители становятся более аккуратными на дорогах.

Средняя стоимость штрафов в прошлом году составляла 500 рублей, а в этом году показатель оказался на уровне 390 рублей.

Эти показатели и дали основания специалистам сделать вывод, что российские водители стали реже нарушать ПДД в 2019 году.

Чаще всего нарушения фиксируются на загородных трассах и в населенных пунктах, тогда как в городе водители ведут себя осторожнее.

Что касается сроков оплаты штрафов, то порядка 92% автомобилистов оплачивают штраф в течение 14 дней, так как предлагается скидка в размере 50%. Еще 3% нарушителей не платят штраф до последнего.