Зеленый Ford Mustang из фильма «Детектив Буллитт» продадут на аукционе

Аукционный дом Mecum в январе 2020 года с молотка продаст Ford Mustang 1968 года, который принимал участие в фильме «Детектив Буллитт».

На этом авто актер Стив МакКуин устраивал потрясающие погони, причем за эти сьемки фильм получил престижную кинопремию «Оскар».

После окончания съемок Ford Mustang, выкрашенный в зеленый цвет, исчез из поля зрения. Как оказалось, он было продан всего за 6 тыс. долларов и находился в частных руках.

Его хранили в гараже несколько десятилетий. Обнаружил автомобиль сын владельца, которые восстановил машину и после этого Mustang был показан в прошлом году на автосалоне в Детройте.

Показ был приурочен 50-летию с момента выхода фильма «Детектив Буллитт».