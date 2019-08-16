В России предрекли рост цен на новые автомобили этой осенью

К изменению стоимости автомобилей стали готовится как сами дилеры, так и представители автобрендов в России.

О том, что этой осенью может подорожать большинство автомобилей сообщают журналисты Autonews.ru, ссылаясь на представителей компаний и дилеров.

Причиной вероятного увеличения стоимость машин является снижение спроса, а также прекращение действия госпрограмм.

Как говорят представители крупных компаний, в связи с отменой компенсаций импортных пошлин на ввозимые в страну запчасти, они вынуждены будут поднимать стоимость машин.

Впрочем, по этой причине некоторые бренды уже переписали цены с начала августа. По предварительным подсчетам, уже осенью новые автомобили могут прибавить в цене от 3 до 10%.

В свою очередь в Минпромторге обещают решить проблему и просят автопроизводителей придержать цены на прежнем уровне.

Также отмечается, что пошлины это не единственная причина, по которой поднимется стоимость машин, так как есть еще такой фактор как падение спроса, а еще некоторые бренды до сих пор стараются компенсировать убытки, полученные в период кризиса 2014 года.