Компания SCG показала первый серийный внедорожник SCG Boot

Компания Scuderia Cameron Glickenhaus (SCG), показала первый серийный экземпляр внедорожника Boot, который, как и обещали, выполнили в стилистике багги Hurst Baja 1960-х годов.

Снимки новой машиной продемонстрировал владелец SCG Джеймс Гликенхаус. От первых эскизов до создания мощного внедорожника Boot прошло всего 17 месяцев, но продажи Boot начнутся только через полгода.

SCG Boot будет выпущено всего 17 штук. Стартовая цена за внедорожник составит от 100 тыс. долларов.

В движение Boot приводится компрессорным 6,2-литровыйм восьмицилиндровым ДВС мощность 659 л.с. Агрегат был позаимствован у Chevrolet Corvette Z06.